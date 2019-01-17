防范非洲猪瘟 苏贞昌：来自疫区旅客行李要百分百抽检

针对非洲猪瘟防疫与机场观光客的行李查验问题，台湾行政院长苏贞昌今天指示，非洲猪瘟情势非常严峻，而且没有疫苗，致死率百分百，一个非洲猪瘟扩散，台湾的养猪业就会完全被歼灭，务必针对来自高风险疫区的旅客进行100%查验随身行李。

据联合新闻网报道，苏贞昌表示，日前他到桃园视察，希望防范猪瘟可以更进阶，来自高风险疫区的旅客随身行李查验要百分百，但目前只有30%，没有抽检的70%旅客，其中若有一个非洲猪瘟扩散，台湾的养猪产业就完全歼灭，将损失几千亿。尤其现在年关将届，旅客和货物来往特多，台湾人又习惯携带肉品、腊肉、香肠作为伴手礼，因此务请针对疫区来的做百分百抽检。

苏贞昌表示，为了怕对观光旅客造成不便，当局紧急采购X光机、加强人力，对相关疫区来的旅客做特別动线服务，并增加检验关口，加快其动线；为了防治猪瘟，台湾人一定可接受多等待5至10分钟。这些被检查的旅客仅佔全体旅客的20%，从疫区来的航班佔总航班20%，希望外界知道这不是全面，是针对疫区来的旅客抽检百分百。

苏贞昌还说，有关宣传疫区肉品的裁罚与所有相关措施都要讲清楚，此部分请相关单位向台湾人同胞说明，是为了保护产业和台湾人同胞，也请相关单位继续加强配合，全力防止非洲猪瘟之害，也让观光客到台湾可以开心吃到卤肉饭，让观光客减少等待时间。

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