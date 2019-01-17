消息人士：科创板第一批企业范围限定在北京和上海

来自接近某地方政府高层的消息人士称，科创板第一批企业范围限定在北京和上海，其他地区企业可能暂时无缘首批，但多个地方都在积极向上交所报送项目，争取在之后的批次中尽快上市。而一位接近交易所人士也表示，头部科创企业还是集中在北上深等地。

据第一财经报道，科创板方案与制度设计还没有正式公布，对企业门槛的设定也存在多种意见，但有关第一批企业名单的说法已经开始逐渐清晰。

在2019“陆家嘴资本夜话”年度高峰论坛上，上交所资本市场研究所所长施东辉做出了关于“VIE架构和红筹股都可以在科创板上市”、“注册制绝不是不审核，还是要审的，会看公司经营的业务和传统道德是否符合”的发言。这再次引发市场对科创板首批企业标的的关注。

目前，有关是否接受红筹和VIE（可变利益实体）架构、是否在财务指标之外另设其他指标，尚存争议。第一财经采访的不少投行人士也表示心情紧张，因为不确定之前已经在谈的项目是否符合新标准。

不过，多位投行人士向记者反映，他们了解到，目前上交所和地方政府手上已经掌握了一批后备企业名单，但是第一批名单花落谁家还暂时不能揭晓。记者所知的是，目前武汉、郑州等地都在积极向上交所报送企业项目。

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