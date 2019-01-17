潘功胜：境外机构最好不要在中国发人民币债后马上换成美元

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜17日在北京出席“中国债券市场国际论坛”时表示，有些外资机构到中国发行熊猫债后，马上调出境外换成美元，“这对于你来说没多大意义，对于我来说也没多大意义”。

据中新社报道，潘功胜说，“我就不是特别理解，为什么要这么做。”如果外资机构需要美元，可以直接在境外发行美元债券。如果需要人民币，那就在中国发行人民币债券，“这对大家都有好处”。

熊猫债是指境外和多边金融机构等在中国发行的人民币债券。

潘功胜强调两点：第一，外资机构发行熊猫债后，资金留在中国使用还是调出境外使用，都不受限制；第二，“最好不要在中国发人民币债后，马上转手换成美元，我觉得（这样）没什么意思。”

在中国人民银行的推动下，熊猫债发行主体不断丰富，市场规模不断扩大。目前发行主体已经扩大至外国政府类机构、国际开发机构、境外金融机构和非金融企业。

根据潘功胜17日公布的数据，截至2018年末，中国银行间市场熊猫债已累计发行1980.6亿元（人民币，下同，397.07新元)。其中，外国政府类机构发行规模164.6亿元，国际开发机构发行规模70亿元，境外金融机构发行规模255亿元，境外非金融企业发行规模1491亿元。

早报订户新闻，更多精彩等着您！