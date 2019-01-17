中国最高检要求保护民营经济权益：切实防止不该捕的捕了、不该诉的诉了

中国最高人民检察院检察长张军17日在北京表示，当前经济下行压力大，企业发展不易，要依法平等保护民营经济合法权益，办案时更要注意方式方法，切实防止不该捕的捕了、不该诉的诉了。

据中新社报道，全国检察长会议当天召开，张军在会上回顾2018年全国检察机关工作，对2019年工作作出部署，期间强调依法平等保护民营经济合法权益。

张军指出，保护民营经济合法权益，关键在“平等”二字，公有制与非公有制经济一视同仁、平等保护，坚决杜绝差异性、选择性司法。要加强产权司法保护，健全涉企错案甄别纠正常态化机制，推动形成明晰、稳定、可预期的产权保护制度体系。当前经济下行压力大，企业发展不易。办案时更要注意方式方法，要认真审视是不是必须依法采取逮捕的强制措施，是不是必须依法提起公诉。切实防止不该捕的捕了、不该诉的诉了。

2018年，针对依法平等保护民营经济合法权益抓落实不够的问题，检察机关曾专门到全国工商联调研，召开服务民营经济座谈会，了解民营企业家深层司法需求。从2016年以来制定的3个文件中归纳出11条，要求全国检察机关更具针对性地把握司法政策。

关于如何进一步保护民营经济合法权益，张军透露高检院即将下发典型案例，要求各地认真学习、加以总结、指导好办案。同时要坚持实事求是，坚持法治思维，决不能误读中央有关司法政策，搞“一风吹”。

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