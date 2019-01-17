疑为应对越南T-90 泰国增购14辆中国VT-4坦克

据网媒“香港01”报道，詹氏防务周刊网站前天（15日）透露，1月14日泰国王家陆军已经正式向内阁提出申请，以购买更多中国北方工业VT-4主战坦克。

泰国王家陆军计划斥资23亿泰铢（约9千855万新元）订购14辆VT-4主战坦克。如果内阁批准这笔订单，这使得泰国将拥有52辆VT-4主战坦克。

报道称，泰国王家陆军是全球第一个VT-4的用户，拥有38辆的VT-4主战坦克，2016年3月21日，泰国与中国签订了购买首批28辆VT-4主战坦克的协议，单车价格为1.78亿泰铢，在2017年4月和5月，泰国陆军又增加了10辆VT-4的订单。目前38辆坦克在2017年全部交付完毕。

目前，泰国王家陆军仍然有100辆现代坦克的缺口。泰国王家陆军的消息人士表示，泰国将订购更多的VT-4，以满足原定的150辆主战坦克需求，这意味着泰国可能还将增购100辆左右的VT-4主战坦克。

泰国王家陆军对于VT-4的性能十分满意，此前多次在北标府坦克基地等地进行公众开放日和媒体开放日以展示VT-4坦克。泰国陆军部队最高司令差林猜此前也表示，VT-4的价格比西方同等性能坦克要低，中国也提供技术转让，因此要购买更多的VT-4。

此外，刺激泰国皇家陆军追购VT-4的原因可能跟近期越南获得T-90坦克有关。据越南当地媒体1月2日报道，首批32辆俄制T-90S型主战坦克于12月27日抵达越南，并被越南人民军接收。这是冷战后越南获得的首批新型坦克。越南总共购买了64辆T-90主战坦克。

VT-4是中国专门为出口研发的52吨级主战坦克。在火力上，VT-4使用了一门改进型的98式125毫米滑膛炮，可以发射多种出口弹药，在2750米的距离上击穿600毫米均质钢。在火控上，VT-4使用中国国产第三代炮长镜和新型车长周视镜，具备热成像通道，并具有猎-歼功能。



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