“中资救活日企”剧情重演 东芝白色家电复苏

在中国资本之下在新兴市场国家实现“复活”的日本品牌不断涌现。被中国大型家电企业美的集团收购的东芝白色家电业务显现复苏迹象。该公司通过充分利用美的的生产基地和销售网，在中国和东南亚扩大销售，还打算重新进驻印度。白色家电业务之前在东芝旗下“被视为包袱”，但在获得美的的支援后转守为攻。

据日本经济新闻报道，记者1月12日到访广州市的美的家电专营店，在众多美的品牌的产品中还展示着东芝品牌的微波炉。最贵的机型售价1万2999元人民币（2606新元），比大小接近的美的商品贵约两倍。

此前，东芝品牌的白色家电因销售低迷而于2015年撤出中国市场。重回中国市场是在2016年家电业务公司“东芝生活方式”（Toshiba Lifestyle）被美的收购、并被纳入该公司的销售战略之后。

在美的旗帜下，东芝生活方式正在加速拓展海外市场。美的将于2020年在印度中西部建设新工厂，届时将启动东芝品牌洗衣机和微波炉的生产和当地销售。投资额在今后5年里预 计超过200亿日元。东芝的家电业务2012年从印度撤出，今后将重返该国市场。

东芝生活方式被收归美的旗下之后，还进驻了柬埔寨和缅甸，几乎覆盖了整个东南亚。在亚洲，除了在中国和泰国的自主工厂制造的家电之外，还销售美的OEM（贴牌生产）的产品。在泰国，2018年下半年推出了30多款产品。包括冷藏室和冷冻室左右排列的冰箱等在日本较为少见的产品。

进入中国企业旗下、正在逐步走向“复活”的日本品牌还不止东芝家电一家。继承三洋电机白色家电业务的AQUA于2012年被收入中国家电巨头海尔集团旗下，数年后实现了扭亏为盈。在日本机电行业以外，本间高尔夫等也在中国企业旗下实现了对中国市场的开拓。这些都是日本品牌在以中国为中心的新兴市场国家找到生存之路的事例。

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