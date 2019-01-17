中国原油产量连续三年下降 对外依存度首超70%

中国原油产量出现三连跌，对外依存度首超70%，但分析指，对外依存度高不一定会引发供应危机。

据界面新闻报道，受资源禀賦条件、低油价下高成本资源经济效益欠佳被迫停产、上游投资不足等影响，2018年中国原油产量预计为1.89亿吨，同比下降1.3％，降幅较上年收窄1.9个百分点。原油对外依存度首次突破70％，升至70.9%，较上年提高2.5个百分点。

1月16日，中国石油集团经济技术研究院在《2018年国内外油气行业发展报告》（下称《报告》）发布会上公布了上述数据。

自2016年国内原油产量跌破2亿吨以来，已连续三年出现下降。2016年和2017年，国内原油产量分别为1.99亿吨和1.91亿吨，分别同比下降7.4%和4.1%。

由于原油产量下降、炼油能力较快增长等因素，2018年国内原油净进口量继续增长，全年净进口量为4.6亿吨，同比增长10.9％，增速较上年提高1.1个百分点。

《报告》预测，2019年国内原油产量有望重上1.9亿吨，同比增长0.02%。

此外，中国石油对外依存度也逼近70%。《报告》显示，2018年国内石油表观消费量首破6亿吨，达到6.25亿吨，增速为7%。全年石油净进口量约4.4亿吨，同比增长11%，石油对外依存度达到69.8%。

针对原油对外依存度和石油对外依存度的区别，中国石油集团经济技术研究院石油市场研究所主任工程师王利宁解释称，前者是国内原油进口量除以原油总消费量（即原油进口量加上国内原油产量），后者是国内石油产品的进口量除以石油总消费量（即原油产量加上石油净进口量）。

石油指的是石油大类的统称，广义上包括原油及各种成品油在内。

《报告》指出，石油对外依存度与能源供应安全有关联，但并不是因果关系。石油供应安全总体受到进口来源地的稳定性、通道的安全性和储备水平等因素影响。目前，中国与大多数资源国建立了互利共赢的合作关系，在较长时期内，遭遇资源国禁运的可能性不大。

《报告》称：“只要加大国内油气勘探开发，确保进口来源和通道的多元化，提高储备能力和保障通道安全能力，对外依存度高不一定会引发供应危机。”

2018年，中国国内成品油供需保持低速增长。《报告》估计2018年原油加工量将首次突破6亿吨，达到6.06亿吨，同比增长6.7%；全年成品油产量3.65亿吨，同比增长1.8%。成品油净出口量将首次突破4000万吨大关，达到4090万吨，同比增长12.4%。

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