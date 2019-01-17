国资委：央企去年盈利1.7万亿 创历史最好水平

中国国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗今日在北京表示，2018年，中央企业收入利润快速增长，累计实现利润总额1.7万亿元(人民币，下同)，同比增长16.7%，创历史最好水平。

据文汇网报道，彭华岗当天在国新办记者会上介绍了去年中央企业的主要经营业绩情况。2018年，中央企业累计实现营业收入29.1万亿元，同比增长10.1%;实现利润总额1.7万亿元，同比增长16.7%;实现净利润1.2万亿元，同比增长15.7%;归属于母公司所有者的净利润6100.1亿元，同比增长17.6%。

在降本增效方面，中央企业大力压减一般性管理费用和非生产性开支。2018年，中央工业企业成本费用增速低于收入增速0.4个百分点，百元营业收入支付的成本费用同比下降0.4元，成本费用利润率同比提高0.6个百分点;大力压降“两金”(应收账款和存货)，中央企业“两金”占流动资产比重同比下降0.4个百分点，“两金”增幅低于收入增幅3.4个百分点。

在降杠杆减负债方面，2018年12月末，中央企业平均资产负债率为65.7%，较年初下降0.6个百分点，50家企业降幅超过1个百分点。其中带息负债比率为39.4%，带息负债增速低于上年同期1.5个百分点。

对于中央企业发展持续稳中向好，彭华岗认为，这背后主要有四方面原因。一是得益于国家宏观经济持续稳定增长，中央企业在参与经济建设过程当中发挥了重要作用，同时也促进了自身发展;二是得益于国家根据经济形势发展及时进行宏观调控，为企业发展提供了良好的外部条件;三是中央企业自身不断加强管理，提质增效。四是加强党建，使得企业里风清气正的环境进一步建立，凝聚力增强。

而对于今年可能面临的经济下行压力，彭华岗强调，国内外复杂多变的形势确实会给企业的市场经营带来很大压力，但国有企业要做好迎难而上的准备，在对企业经营情况进行判断的基础上，要加大力度、控制风险，积极利用有利条件来确保效益实现稳步增长。

在改革方面，彭华岗介绍，国资委今年有五项重点工作：加快实现从管企业向管资本转变、加快改组组建国有资本投资运营公司、积极推进混合所有制和股权多样化改革、加快完善市场化经营机制、深入推进综合性改革。

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