台湾推双语 专家：英语沟通会一种说法就好

台湾行政院推动“2030双语国家政策发展蓝图”，语言专家建议，英语首重沟通，且只要会一种说法就好，建议教育单位不要把英语教育弄得太复杂，摧毁学生的学习兴趣。

据联合新闻网报道，多益测验（TOEIC）全球产品管理部总监余峰表示，台湾推动英语教育，不论是在哪一种水平，一定要听、说、读、写同步提升，但要按部就班，不能求一次到位。

余峰以鲁迅小说人物“孔乙己”的故事为例，作者反讽文人的迂腐，其中一个经典的例子是茴香豆的“茴”字有4种写法，但人们只要知道一种就好。英语教学也一样，老师不必把毕生所学都教给学生，这样反而会导致学生厌恶，先学会最简单的一种，能够在生活中沟通即可。

中国大陆杭州出身的余峰，曾在浙江大学任教，后来赴美国深造。他说自己刚到美国时，一句英语都说不出来，趁暑假到花市卖花，才发现根本不需难为情，美国人听不懂，都会愿意再听一次，想不到单字用法，就用另一种方式解释，“听不懂是他的事”。

余峰认为东亚学生都要先克服“说英语”的恐惧，日本人更是严重，因为民族性追求完美，但绝大多数人一辈子都不可能说出“完美英文”。

实践大学应用外语系讲座教授陈超明也提到，双语政策应该要简单一些，主打“全体民众都能说一点英语”，不要急着把英语订为官方语言，而是从改变教育体制、建立语言环境着手。他并幽默地说，教育才是最该投资的“前瞻基础建设”，而不是轨道。

为多益测验执行台湾企业外语职能调查的中华征信所副总经理许浒表示，台湾企业对基层员工的英语要求，其实只要能以英语自我介绍，表达工作上的简单事项、问简单的问题即可。台湾要拼双语，应从基础开始，尤其是口说能力。

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