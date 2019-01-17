派“密使”会港独学生？台总统府斥港媒“假新闻”

针对香港《大公报》指香港独派学生组织“学生动源”成员来台，台总统府派出“密使”会面，总统府发言人黄重谚今（17）日上午称该篇报道相关情节全为不实，“是一则假新闻”。

据台湾风传媒报道，港媒《大公报》昨日以头版报道，指3名港独人士15日上午11时抵达台湾总统府旁的国史馆，陪同的是前香港政治评论家、台湾青年反共救国团发起人之一的林保华之妻杨月清。报道指出，“《大公报》直击杨月清带同3个‘独青’，在‘总统府’旁‘国史馆’与一名神秘男子会面长达1个半小时。该男子在会面后手持一批‘独书’，施施然步行到对面的‘总统府’办公室，驱公务车扬长而去。”

不过，该报道中被指涉的神秘男子，实为目前也主跑总统府路线的台湾《自由时报》资深党政记者苏永耀。

黄重谚今天表示，对于港媒报道总统蔡英文派出密使接触来台的香港学生一事，“这是一则假新闻”，报道中所谓“密使”，事实上是台湾媒体记者，相关情节也全为不实。他表示，对于《大公报》涉嫌以跟监手法，捏造情节、制作假新闻、意图误导舆论，给予强烈谴责。

黄重谚表示，对于台湾民众、媒体记者以及来台旅客遭不法跟监，人身安全及权利可能受到危害，总统府非常重视，并要求国安局等单位，立即针对此事进行调查，确保台湾民众及来台旅客安全。

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