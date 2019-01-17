日媒：英国硬脱欧后或视中国为“经济救星”

（早报讯）日本经济新闻网报道指出，英国国会否决首相特雷莎·梅的脱欧协议后，有可能“无序脱欧”，可能令未来经济动荡加剧，导致日本和韩国等大型企业及政府对前景担忧，各国政府也势必与英国重新制定贸易协议。多位学者认为，届时英国可能会把中国视为其经济的“救星”。

报道说，亚洲企业原已承受着中美贸易战的压力，现在又为英国无协议脱欧做准备。汽车业尤其可能受到严重冲击，因为目前许多亚洲汽车公司都使用实时库存系统，如果英国与欧洲之间新增关税流程，汽车供应链可能大乱。

日本的日产（Nissan）汽车在英国有欧洲最大的工厂，其发言人疾呼英国要“有序脱欧”，以利英国与欧盟的贸易。

据悉，许多亚洲公司都在调整其应对措施，例如印度塔塔汽车旗下的捷豹路虎，最近宣布裁掉主要集中在英国的4500个职缺，此数字约占英国捷豹路虎4万名员工的10%。

华盛顿智库传统基金会资深政策分析师安东尼·金指出，像三星电子及现代汽车这些亚洲公司，可能为了降低在欧洲的不确定性，转而投资美国。

美国外交关系协会研究员阿尔登说，英国为保住在全球经济中的地位，料将积极寻求与亚洲国家及美国缔结贸易协议。

纽约亚洲协会中美关系中心高级研究员艾萨克则预测，英国政府中部分人士将视中国为“经济救星”。“未来北京将深化与英国的贸易关系及投资，还可能提供贷款，签订重要协议，巩固双方新关系。”

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