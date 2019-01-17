一加拿大女子在北京转机被扣留2小时

加拿大公民王天安（Ti-Anna Wang）本月上旬尝试到中国探望狱中的父亲被拒绝入境，她昨天（16日）在北京转机回加拿大时被扣留近两小时。王天安认为这是中国对加拿大的报复行为。但受访中国学者认为，此事与中加关系关联不明显，比较可能是个例。

据加拿大《环球邮报》报道，30岁的王天安星期三原本准备从韩国首尔经北京飞往多伦多，转机时，六名警察把她和11个月大的女儿带下机舱，扣留了近两小时。

王天安在写给《邮报》的电邮中说：“这是一次令人震惊、可怕且毫无意义的痛苦经验，唯一的目的就是要欺负、惩罚、恐吓我和我的家人。”

王天安的父亲王炳章2003年因间谍罪和恐怖活动罪被判终身监禁，目前被关押于广东韶关的监狱。他被指控在1982年至1990年期间向台湾提供情报，并且组织和领导恐怖组织，策划袭击中国驻外使馆。王炳章1982年获加拿大麦吉尔大学医学博士学位，1983年创立了中国海外首个民运组织。他是美国永久居民，家属认为他是因民运活动获罪，曾尝试要求美国国务院介入此事。

据《邮报》报道，王炳章在被近乎单独关押的期间多次中风，王天安去年8月申请到签证前往中国探望父亲。她上周抵达杭州机场时却被拒绝入境。但两天后，王炳章的儿子王时代（Times Wang）获准探视。

王天安相信她昨天在北京机场被扣，是中国惩罚她以对加拿大政府报复，同时也是因为她就杭州被拒入境事件接受《邮报》访问。

不过，中国全球化智库研究员储殷接受《联合早报》访问时指出，异议人士或他们的子女遭扣留盘问调查，在世界各地都一直是很常见的事，中国公民被扣留在美国海关的“小黑屋”也是常有之事。

对于王天安指她的遭遇与中加关系有关，储殷说：“太多人在蹭热点。中国和加拿大两国政府和民间社会都要有主动降温的意识。王天安被扣是在制度正常运作的范围内。”

中国人民大学国际关系学院国际政治系副教授成晓河受访时分析，从目前已知的情况来看，王天安被扣应该跟孟晚舟以及另外两个加拿大人被扣的事件没有多大的关系，比较可能是个例。

去年12月1日，加拿大官方按照美加引渡条约要求，在华为创始人任正非之女、公司首席财务官孟晚舟于温哥华转机时将她逮捕。之后，中国以危害国家安全为由先后逮捕了两名加拿大公民，康明凯（Michael Kovrig）和迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）。不少观察人士认为中国扣留者两人是为了报复加拿大扣留孟晚舟，不过中国否认两者有关。

另一方面，中国本周一判处走私毒品的36岁加拿大公民谢伦伯格死刑。之后加拿大和中国分别提醒本国公民到对方国家时必须谨慎。

成晓河告诉本报：“两国有可能会继续彼此抓人。从学者的角度分析，最好是不要升级，因为这不仅会破坏两国关系，也会伤害两国人民之间的感情，民间感情可以在一夜间破坏，要修复却得花很长时间。”（《联合早报》北京特派员游润恬报道）

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