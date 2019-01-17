中国最高检：发现“保护伞”线索不移送系“渎职”

中国全国检察长会议1月17日在北京召开。最高人民检察院检察长张军在会上就深化扫黑除恶专项斗争表示，在检察办案环节，凡有“保护伞”线索应当发现没有发现的就是失职，发现了不移送就是渎职。

据中新社报道，张军当天表示，为期3年的扫黑除恶专项斗争进入承前启后转段的关键之年，接下来面对的是深水区、攻坚期。要坚持“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”，以专项斗争为牵引，依法惩治危害社会秩序的犯罪，营造安全稳定的社会环境。

他说，当前大批案件进入起诉环节，检察机关办案要进一步提高办案效率，加快办案进度。扫黑除恶的一大难点就是“破伞”。在检察办案环节，凡有“保护伞”线索应当发现没有发现的就是失职，发现了不移送就是渎职。对近年来已审结的案件要“回头看”，深挖细查。在审查起诉中，发现有“保护伞”嫌疑而未查的，要加强自行补充侦查，属检察机关管辖的，及时立案侦查。

张军指出，要加强与纪委监委、公安机关的协调联动，完善线索核查、快速移送、双向反馈等机制。高检院要汇总梳理一批检察环节发现的“保护伞”线索，集中向中央纪委国家监委移送。要坚持刀刃向内，凡是反映检察人员涉黑涉恶的，一律请派驻纪检监察组严查，绝不姑息。

针对检察机关2019年工作部署，张军说，通过检察机关内设机构系统性、整体性、重塑性改革，检察机关法律监督总体布局将实现刑事、民事、行政、公益诉讼检察并行，检察机关法律监督职能行使将进一步优化。比如，做优刑事检察工作，突出专业化。一类刑事检察业务，由一个机构、一个办案组、一个主办检察官办到底；同一案件的批捕、起诉，由同一名检察官负责到底。通过完善办案机制，把捕诉一体在办案质量和效率方面的优势发挥出来。

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