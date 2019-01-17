三岁童疑因服保健品 致心肝受损 公司:已请权威部门调查

有中国家长发帖称三岁大的女儿服用了多达八种无限极保健产品，三个月后陆续出现多种不良反应，被诊断为佝偻病、肝损伤、心肌损害等疾病。今天（1月17日），无限极（中国）有限公司称公司已向陕西省卫健委和药监局申请介入调查。

据《新京报》报道，今日头条平台一认证为“幼童疑因无限极致心肌损害事件当事人”的用户田某称，三岁的女儿在2017年因口臭在西安儿童医院被诊断为幽门螺旋杆菌感染。

孩子在服药治疗过程中，田某认识了无限极的一名经销商樊某，在其推荐下孩子服用了八种保健品，三个月后出现不良症状，被诊断为佝偻病、干眼症、眼压高、肝损伤、心肌损害、低血糖等疾病。

田某爆料中称，在多家医院辗转就医时均被告知，“孩子不能吃保健品”。田某表示，事发后她多次向无限极总部投诉，但无果。

1月17日新京报记者多次联系当事人田某，但电话一直无人接听。

根据商务部直销行业管理官方网站显示，樊某所在的商洛市常欣商店确系无限极（中国）有限公司调整分支机构。新京报记者拨打门店的联系电话，对方称并不认识樊某，也非“无限极”门店后挂断电话。

今天下午 ，无限极（中国）有限公司媒体总监张前在接受新京报记者采访时说，公司已经介入调查樊某，其言行确实有夸大宣传的成分，根据公司管理制度，会取消她的经销商资格。

张前称，“到底孩子肝损伤到什么程度，是否和产品有关，我们已申请陕西省卫健委展开调查。同时我们向陕西省药监局申请抽检产品，特别是这个孩子服用过的产品。如果确认孩子问题与产品有关，公司会负责。”

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