陆委会民调：逾七成反对大陆“一国两制”主张

台湾陆委会今天公布最新民调结果，七成以上民众不赞成中国大陆“一国两制”主张（75.4%）；不接受大陆“一个中国原则”的“九二共识”（74.3%），及对于大陆不承诺放弃对台使用武力的主张有近八成表达反对（77.2%）。陆委会表示，民调显示台湾民众坚持捍卫国家主权与台湾民主，也是对大陆近期矮化台湾主权倡议的否定。

据联合新闻网报道，陆委会强调，坚持中华民国主权是台湾社会的最大共识，台湾民众从未接受大陆提出消灭台湾主权的任何主张或方案。

对于争议已久的“九二共识”，此次调查显示，有五成民众认为两岸间没有“九二共识”（50.6%），九成民众支持政府主张各界在推动经济发展的同时，更应该维护国家整体安全利益的作法（90.1%）。调查指出，八成以上认为大陆应务实面对中华民国，尊重台湾主体性（86.7%）；台湾未来与两岸关系发展要由台湾2,300万人决定（89.3%）。

此次调查也显示，多数民意支持蔡英文提出两岸关系发展的“四个必须”（76.1%），及建立两岸交流“三道防护网”等的主张（75.2%），八成民众支持“两岸间政治协商应该由政府对政府来进行，并且经过台湾人民的授权和监督”的作法（81.4%）；赞成两岸如果要进行政治协商签署协议，政府应该有更严谨完善的立法（83.1%）。

陆委会指出，未来在两岸交流互动的法制面也将因应情势变化，妥慎考量国家安全与台湾整体利益，建构两岸互动中的“民主防护网”。

陆委会强调，政府捍卫国家主权尊严及维护民众福祉，推动两岸良性正常的互动交流之政策主张从未改变。面对大陆加大对台统战及分化的力度，持续在国际社会及两岸间操作其片面设定的“一中原则”、“一国两制”框架，企图让台湾没有生存空间，朝野政党及民众应团结一致对外，不要附和大陆立场，并要求大陆当局应务实面对中华民国，尊重台湾民意，方有助两岸关系正向发展。

本项调查是陆委会委托台湾公信力民意调查公司，在1月11日至13日以电话访问台湾20岁以上成年民众，有效样本1,078份，信赖度为95%，抽样误差在±2.98%。调查结果已对受访者性別、年龄、教育程度及地区进行样本代表性检定后加权处理。





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