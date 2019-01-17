用中文标禁止“舞弊”  英国利物浦大学被指种族主义 校长道歉

英国利物浦大学给国际留学生禁止考试作弊的通知特意用中文标出“舞弊”两字，被批种族主义后，校长亲自道歉。

英国广播公司（BBC）中文网报道，利物浦大学的女校长简尼特·比尔（Dame Janet Beer）还特地通过该校在中国的官方微博发布了中英文的道歉信，强调该校尊重文化多样性，并承诺今后要注意工作流程，确保此类事件不再发生。

事情的缘由来自于1月份英国学校考试季来临前，英国利物浦大学下属学生服务中心的福利咨询与指导部门发布了一份网上通知，警告学生考试不得作弊。

在通知之后还画蛇添足地增加了引发争议的下面一段话：

“我们发现我校的中国学生通常不熟悉英文中的‘作弊’一词，因此我们就此提供其中文翻译：舞弊”。

这段英文的“舞弊”二字被用中文标出。

这个通知立即在中国学生和反对种族歧视的学生中激起强烈的批评。

有人在公众请愿网站change.com上发起请愿活动，要求利物浦大学就此事公开道歉。

请愿书指责大学有关部门发布上述通知是不负责任、傲慢且带有歧视性的行为，伤害所有国际学生，尤其是那些来自中国文化背景的学生。

英国当地媒体采访了利物浦大学留学的一些中国学生，均表示学校这份通知将中国学生单列并使用中文标注不妥。



早报订户新闻，更多精彩等着您！