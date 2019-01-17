中国个税改革施行三个月减税约千亿元人民币

17日召开的中国全国税务工作会议指出，中国个人所得税第一步改革施行3个月以来，已减税约1000亿元（人民币，下同，200亿新元），7000多万个税纳税人的工薪所得无需再缴税。

据中通社报道，会议指出，2018年税收收入任务和减税目标圆满完成。去年，税务部门坚持依法征税和科学统筹，组织税收收入（已扣减出口退税）13万7967亿元，比上年增长9.5%；全国共办理出口退税15014亿元，增长9.7%。

2018年，中国减税政策的落实体现在三个方面：税收增速逐步下降，由前4个月的16.8%回落到后8个月的5.2%；减税效应持续显现，纳税人投诉量下降11%；纳税人获得感进一步提升。

会议还称，2018年超额完成全年减税目标。去年5月1日起实施的增值税三项改革平稳有序推进，5月至12月降低增值税税率减税约2700亿元，其中制造业减税占35%；统一小规模纳税人标准惠及50万户纳税人，减税约80亿元；办理留抵退税1148亿元。

去年8月31日，中国个税法完成第七次大修，决定自2019年1月1日起施行。其中，个税“起征点”提高至每月5000元等部分减税政策，已从去年10月1日起先行实施。



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