报告:中国家庭房产占总资产近八成

广发银行联合西南财经大学今日（17日）发布的《2018中国城市家庭财富健康报告》（下简称“报告”）显示，中国家庭住房资产在家庭总资产中占比77.7%，远高于美国的34.6%；较高的房产比例吸收了家庭过多的流动性，挤压了家庭的金融资产配置。

据《新京报》报道，《报告》显示，中国家庭住房资产占比过高，挤占了金融资产配置。住房资产在中国家庭总资产中占比77.7%，远高于美国的34.6%；而金融资产在家庭总资产中占比仅为11.8%，在美国这一比例为42.6%。较高的房产比例吸收了家庭过多的流动性，挤压了家庭的金融资产配置。

与美国、法国、英国等国家相比，中国家庭金融资产配置比例很低。其他国家的家庭更注重金融资产的配置。日本2017年金融资产占总资产配置比例达61.1%，新加坡、瑞士和英国的金融资产配置也都在一半以上。

《报告》显示，中国城市家庭资产规模今年来快速增长。家庭户均资产规模从2011年的97.0万元（人民币，下同，19.4万新元），增加到2017年的150.3万元，年均复合增长率7.6%。

报告预计2018年中国城市家庭的户均资产规模为161.7万元，户均净资产规模为154.2万元，户均可投资资产规模为55.7万元。中国家庭财富逐年增加，财富总值已位列世界第二。

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