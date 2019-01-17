台湾民调：62%认同“支持九二共识 发展两岸城市交流”

立场偏蓝的“台湾竞争力论坛”今天（17日）发表民调显示，高达62%认同高雄市长韩国瑜“支持九二共识，发展两岸城市交流”的主张，不支持者为27.7%、10.3%无反应。另有60.7%支持两岸在“一个中国，各自表述”原则下进行交流，高于不支持的25.2%。

据联合新闻网报道，竞争力论坛表示，去年底地方大选，韩国瑜所掀起的旋风持续不坠，他所提出“支持九二共识，发展两岸城市交流”主张，受到六成二民众的高度支持。其中，30到59岁之间的中壮年支持度尤高，30岁至39岁有63.8％、40岁至49岁有67.4％、50岁至59岁有70.2％。由于这个年龄层多为已步入社会在工作赚钱的人，所以更能务实面对两岸关系。

调查也发现，超过六成的民众支持两岸在“一个中国，各自表述”原则下进行交流，远高于约两成五的不支持。显示出台湾民众对于民进党执政以来，不断操弄“去中化”等议题深感不耐，希望民进党政府为台湾民众能少点政治，多拼经济，少点口水，多做实事，否则民进党将在下次的大选中再度迎来失败。

整体来说，有65.6％对于蔡英文出任总统以来的施政表现不满意，包括：非常不满意32.％、不太满意33.2％。25.2％满意。相比之下，20.9％的人还算满意、只有4.2％非常满意。另外，9.2％为无反应。

本次民调为全国公信力民意调查公司于1月9日至11日进行。有效样本共计1085份，在95%信心水准下，抽样误差约为正负2.98%。

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