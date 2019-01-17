近六成重庆受访外企对未来两年中国发展前景乐观

近六成的受访企业对未来两年在中国的发展前景表示出乐观，约三成受访企业态度中立。

据中新社报道，重庆市外商投资企业协会17日发布《2018年重庆市外商投资环境测评报告》，《报告》显示，在基础环境建设、市场环境、政策与政府服务环境、生活环境方面，受访企业对重庆的总体评价较高。

落户原因方面，受访企业表示，重庆作为中国西部地区唯一的直辖市，在吸引外商投资企业落户方面的优势显著。

经营方面，《报告》认为，受国际经济形势整体不景气影响，除有一半受访企业表示2018年较前一年度经营难易程度基本无变化外，有37%的受访企业表示经营更困难。

企业信心指数以及未来投资意向方面，61%的受访企业表示未来在中国有扩大现有规模、投资新项目、并购等投资意向。

关于“欧美企业回归本土、东南亚国家出台优惠政策是否影响受访企业在华投资”的问题，77%的受访企业认为不会影响。

成本方面，53%的受访企业认为人工成本较上年上升（反映在工资成本和社保成本的上升）。受访企业目前在能源成本和物流成本方面较为满意。在融资成本和制度性交易成本方面，受访企业目前表示尚属正常。

该报告共收回825份调查问卷。受访外商投资企业的注册资本从数万美元至数亿美元不等。

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