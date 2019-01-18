李克强称中国已积累不搞“大水漫灌”的经验 可保持经济运行在合理区间

据路透社报道，中国国务院总理李克强周四称，中国已经积累了不搞“大水漫灌”的经验，可以通过创新和完善宏观调控，在转变发展方式中保持经济运行在合理区间，实现就业比较充分、收入不断增加、环境持续改善。

中国政府网刊登其在听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见建议时称，今年中国发展面临的困难挑战更趋严峻，坚持稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

“要更加注重通过深化改革开放、优化营商环境激发市场主体活力，多措并举为企业尤其是小微企业实质性减负，”他称。

李克强并指出，更加注重通过支持创业创新，加快新动能成长和传统动能改造提升；更加注重保障基本民生，逐步解决民生难点，释放内需潜力。

路透最新季度调查结果显示，内外需双双走弱，制造业生产放缓，预计拖累中国2018年四季度经济增速小幅降至6.4%，全年增速料为6.6%；2019年成长步伐将进一步放缓至6.3%，通胀则保持温和在2.3%。

中国总理李克强周三表示，今年经济下行压力加大，要加强定向精准相机调控；以宏观政策的稳定性、针对性、有效性对冲外部环境的不确定性，要保持经济运行在合理区间，推动高质量发展。

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