两联合创始人退出子公司 ofo回应：属于正常调整

据《证券日报》报道，17日，记者查阅天眼查工商信息发现，ofo创始人戴威名下公司北京拜克洛克技术服务有限公司(以下简称“拜克洛克”)发生股东变动，ofo联合创始人薛鼎、张巳丁退出。公开资料显示，两位股东退出后，戴威持股70%，ofo联合创始人杨品杰持股20%，ofo联合创始人于信持股10%。

公开信息显示，拜克洛克的注册资本为100万元，该公司的经营范围包括技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务等。

谈及两位创始人退出拜克洛克股东名单一事，ofo相关负责人对《证券日报》记者谈到，此举为“子公司的正常调整”。该负责人同时表示，拜克洛克并非主体公司，“主体公司是没变化的”。

《证券日报》记者随后查阅公开信息亦了解到，另一ofo系公司北京拜克洛克科技有限公司(以下简称“拜克科技”)的股东信息尚无变化，薛鼎、张巳丁均在股东名单之中。

据天眼查信息显示，除了参股拜克科技，薛鼎还担任着拜克科技上海分公司法人一职，并在拜克科技等6家公司担任高管职位。张巳丁则担任拜克科技西安分公司法人等3公司法人职位，为7家ofo系公司的高管。

有业内人士对《证券日报》记者谈到，暂不能通过ofo内部人事变动，判断该公司是否酝酿新的资本动作，新的股东进来也与原股东并不冲突，公司内部调整的原因有很多，暂不能做出确切判断。ofo方面亦未对拜克洛克股东变更的原因作出明确回应。

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