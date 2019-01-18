蔡英文可望访华府？ 美学者：不切实际

美国学者卜道维（David Brown）昨天（17日）就台湾总统蔡英文可望今年访问美国华盛顿的消息回应时说，蔡英文访问华盛顿“不切实际”。

据台湾《联合报》报道，有观众在美国华盛顿一个论坛上提问，美国通过台旅法后，蔡英文是否可望今年访华府，是否对她2020年总统大选有帮助。美国约翰霍普金斯大学高级国际研究学院（SAIS）中国研究学者卜道维预计，蔡英文会再度过境美国，并且会受到良好待遇，不过他认为，蔡英文访问华府是不切实际的。

美台商会会长韩儒伯（Rupert Hammond-Chambers）回应时说，理解外界希望蔡英文访问华盛顿是出于好意，但他同意卜道维的看法，即此举会造成反效果，有害无益。

新上任的台北驻美代表处政治组长、有“口译哥”称号的赵怡翔原本未列在论坛名单上，当天却意外现身，会后快速走另一通道离开现场，并未接受访问。

赵怡翔则说，台旅法并未要求政府强制执行，因此最终得由政府审慎做出决定。对他而言，最重要的工作是加强与特朗普政府的关系，而台旅法对台湾有利，非针对特定参选人。

有记者询问赵怡翔，能否回应卜道维与韩儒伯对蔡英文访华府的评论。赵怡翔回应，这是个假设性的问题，任何人都难以回答与推测。不过，他强调，蔡英文政府已展现其务实，不认为这方面未来会有所改变。

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