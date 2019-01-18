中国驻加大使：加拿大禁止华为5G设备将或产生后果

（渥太华综合讯）中国驻加拿大大使卢沙野昨天（17日）提醒渥太华，加拿大当局若禁止华为在当地提供5G网络设备，将可能会产生后果。

综合中国驻加拿大大使馆官网发布的消息以及加拿大广播公司（CBC）报道，加拿大正在研究5G网络的安全因素，不过并未像盟国那样，宣布禁止使用华为设备。

卢沙野在渥太华的中国大使馆举行的新闻发布上透过通译员说，他相信华为被禁“肯定会有后果”，但不知道是什么样的后果。他呼吁加拿大政府和有关部门能够做出明智的选择。

卢沙野呼吁加拿大总理特鲁多在中加问题上撤销寻求国际支持，并说：“在国际上拉帮手无助于解决当前问题。”

卢沙野也说，加拿大外交部长方慧兰若想借助达沃斯世界经济论坛提起此事，这将不是好办法，“达沃斯世界经济论坛是个谈经济的地方，我们希望不要谈跟经济无关的事情。如果加方有解决问题的诚意，就不应该这么做。我们希望加方三思而后行”。

他也提到：“正因为中国人民把加拿大视为在西方国家中我们最好的朋友，所以在发生孟晚舟事件后，中国人民在感情上受到很大的伤害。在中国有一句俗话叫‘为朋友两肋插刀’，但现在很多中国人的感觉像是‘被朋友背后捅刀’”。

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