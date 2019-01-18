中广核拟在英国建核电厂 填补日立与东芝出走留下的空缺

据路透社报道，中国广核集团有限公司(CGN，简称中广核)周四称，公司将提出在英国建设一座核电厂的计划，以帮助填补两个日本项目失败留下的空缺。

日本日立制作所周四证实已冻结在英国威尔士兴建核电厂的计划，东芝也于去年取消了英国NuGen核电项目。

英国政府称，在日立要求英国政府提供更多帮助后，政府已向其提出了一套财务支持方案，但日立表示，该项目从经济上来说仍不划算。日立还称，在做出该决定时并未考虑英国即将退出欧盟。

英国希望兴建多座核电厂，以帮助取代计划在2020年代关闭的老旧煤炭和核电厂。但高昂的前期成本导致建设被推迟。

中广核希望在英国建设几座核电站，从艾塞克斯郡布拉德韦尔的一个项目开始，法国电力集团(EDF)是该项目的开发合作伙伴，持有33.5%的权益。

“我们计划将商业运营时间提前至2030年代初，较原计划提前了几年，”中广核英国首席运营官Robert Davies谈到布拉德韦尔项目计划时称。

中广核布拉德韦尔工厂尚未确定产能水平，该工厂将采用中国的反应堆技术。英国监管机构对AP1000反应堆的四年通用设计批准(genericdesign approval，GDA)程序已经过去了大约两年。

西方政府越来越担心中国企业投资其电信和核电行业等经济领域带来的潜在安全威胁。

Davies寻求缓解对中国影响力的担忧。“我们了解运营一家核电厂的敏感性，如果政府是这么希望的话，我们对其他实体在英国运营我们的工厂持开放态度，”他说。

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