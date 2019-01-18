前陆委会官员：只要民众相信两点 国民党2020就能赢

前陆委会副主委张显耀说，国民党不需去随民进党起舞，围绕在文字上表述，只要让民众知道，国民党握有九二共识这把钥匙，只有国民党执政，2020才能跟大陆重新对话，两岸经济才能合作。另外，国民党和中国大陆对话时，会守住台湾民众基本的福祉跟利益。只要民众相信这两点，2020大选国民党就能赢。

张显耀在接受中评社访问时，对于近来台湾各界对于九二共识的各种意见表示，两岸关系最重要关键、钥匙，就在双方的政治互信，这个互信太重要，如果没有互信基础，两岸不要说沟通对话，连和平相处都不可能，而两岸分治六十多年来，唯一只有在1992年那次对谈，双方有这样的政治默契，现在很多人都把问题讲偏了，偏离事实，也搞错方向。

张显耀说，1992年两岸确实达成了政治默契，既然是政治默契，就不需去戳破，或是争论有无这名词，都不是重点，既然是政治默契，2000年定位为九二共识，2008年后，中国大陆领导人，从胡锦涛到习近平，都接受九二共识作为基础。台湾方面，国民党、亲民党、新党也接受，更重要的是，2008年5月，当时胡锦涛跟美国总统小布什电话上也提到九二共识，美国也不反对。换句话说这种政治默契形成了，那这时候要去拆掉，再说里面有什么不同看法，都是走回头路，也偏离事实。

张显耀认为，九二共识仍是未来两岸甚至2020谁要当选“总统”的关键，要打开两岸对话僵局，九二共识是绝对必要，且是唯一钥匙，很多人要把这钥匙打烂，是存心要让台海再生风波，是非常不智的行为。

张显耀也提到，现阶段，国民党不可能、更不应该，也绝对不会改变九二共识立场。九二共识就是国民党两岸政策基本主轴跟核心，他不认为国民党任何一个想参选2020的人，会在这时候把九二共识拿掉，因为这是好不容易得到的两岸基础。如果没有九二共识，马英九执政时，不可能和大陆签下23个协议，如果九二共识没有了，这些协议也会作废，对台湾冲击太大，利益安全伤害太大。

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