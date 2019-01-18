柯文哲首度松口表示“正在想”成立政党

台北市长柯文哲始昨天（17日）对于是否会组党，首度松口表示“我正在想”，并透露想成立的政党不是一般的政党，引发政坛高度关注。不过，依据《总统副总统选举罢免法》规定，前一次总统或立委选举得票超过5%的政党，即可推荐总统候选人。换言之，就算柯文哲成功组党，也仍然要经过其他政党推荐，否则就必须通过联署，并达到约28万0384人的连署门槛。

据台湾《苹果日报》报道，《政党法》规定，要成立政党，必须召开有会议纪录的成立大会，拥有100位以上有效党员；开会前需向内政部“政党及全国性政治团体资讯网”申请临时帐号并登录政党名称等基本资料。开会当日应有过半党员出席并通过章程，再依章程规定选任负责人及选任人员。

成立大会召开后的30日内，必须检具具申请书、章程、100人以上党员签名或盖章的名册、负责人名册成立大会及负责人选任会议纪录，并向主管机关申请备案。

经内政部予以备案者，将发给图记（政党大印）及证书，如有违反法律规定，内政部将不予备案。在完成法人登记后30日内，将法人登记证书影本送内政部备查；如经内政部备案后一年内未完成法人登记，将会被废止备案。内政部表示，扣除撤销备案、已解散的政党，目前台湾还有290个政党。

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