穆迪：中国今年新增地方债规模将大增70% 不过政府资金缺口仍在

据路透社报道，国际评级机构--穆迪投资者服务公司最新报告称，预计2019年地方政府债券发行限额将远高于去年，其中新增债券发行量将较去年增长70%，发行规模将超过3.7万亿元人民币；不过即使在2019-2022年提前下达限额的授权年限内，地方政府资金缺口仍将存在。

穆迪报告并表示，今年中国地方政府新增债务限额的提前下达将改善地方政府的债务管理，将有助于地方政府进行提前规划，从而使未来12个月的地方债发行节奏更加平稳有序，支持经济增长。

往年全国人大通常在3月才批准当年地方政府债务限额，这意味着大部分债券发行会集中在年中进行。

2019年1月1日起，中国地方政府获授权发行部分2019年度新增债务，提前下达新增债务限额的授权年限将至2022年。期间，每年提前下达的新增债务限额最高可达当年地方政府新增债务限额的60%。

“提前下达债券限额的目的是增强地方政府的直接融资能力，或提前大开‘前门’，有助于解决地方政府的资金缺口，并支持经济增长。”报告称。穆迪并预计，包括再融资债券在内，全年地方债总发行规模将超过人民币4.6万亿元，较去年增长10%左右。

穆迪还表示，更早安排地方债发行使得地方政府可以降低短期内对土地出让金收入以及通过地方国企 (尤其是地方政府融资平台) 进行表外融资的依赖。不过，即使在2019-22年提前下达限额的授权年限内，地方政府资金缺口仍将存在。

“这是因为地方政府通过提高其直接融资能力以达到能够完全填补其资金缺口的过程将很漫长。因此，我们预计地方政府仍将依赖于地方国企来满足其基建需求。”报告称。

国务院总理李克强之前召开的常务会议称，对经全国人大授权提前下达的1.39万亿元人民币地方债要尽快发行，优先用于在建项目，防止“半拉子”工程。

路透去年12月曾报道称，中国拟自2019年1月起便开始发行地方政府债券，较往年3月人大会议批准预算额度后才发行的时间提前，以贯彻积极财政政策，同时加快发行步伐，平滑发行节奏。





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