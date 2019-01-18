中国公安部长：防范抵御“颜色革命”

中国国务委员、公安部部长赵克志昨天（17日）在全国公安厅局长会议上要求，要以防范抵御“颜色革命”为重点，坚决打好政治安全保卫仗。

据《新京报》报道，赵克志在会上分析了今年公安工作面临的形势后指出，为新中国成立70周年创造安全稳定的政治社会环境，是党和人民交给公安机关的重大政治任务。

他要求，牢牢绷紧政治安全这根弦，始终坚持把防范政治风险置于首位，敢于斗争、善于斗争，严密防范、坚决打击境内外敌对势力各种渗透颠覆破坏活动，不断深化反恐怖反分裂斗争，坚决捍卫以政权安全、制度安全为核心的国家政治安全，坚决捍卫中国共产党领导和中国社会主义制度。

赵克志还对扫黑除恶专项斗争等作出要求，强调要严厉打击黑恶势力、涉枪涉爆等严重刑事犯罪，严厉打击电信网络诈骗、非法集资、网络传销、侵犯公民个人信息、“套路贷”等突出违法犯罪，严厉打击“盗抢骗”等侵财犯罪、“食药环”犯罪和新型毒品犯罪，全力保障人民群众生命财产安全，推动更高水平平安中国建设。

此外，赵克志要求全面推进各级公安机关机构改革，优化职能配置、机构设置、力量编成，推动重心下移、警力下沉、保障下倾。以抓好两个职务序列改革为重点，深入推进人民警察管理制度改革，深化招录培养机制和职业保障制度改革、警务辅助人员管理制度改革，着力激发公安队伍的生机和活力。

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