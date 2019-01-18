陕西官媒披露多名领导干部涉秦岭违建别墅问题被查处

中国陕西官媒披露，多名领导干部因涉嫌秦岭北麓西安境内违建别墅问题已被查处，包括：西安市秦岭办首任主任、规划局原局长和红星，市国土局原局长田党生，市环保局原局长罗亚民，市政府原秘书长焦维发，原户县县长张永潮等人。

据澎湃新闻报道，今天（18日）出版的《陕西日报》头版刊发文章，回顾了陕西全省各级纪检监察机关2018年的工作。

上述文章在“把政治建设摆在首位 坚决做到‘两个维护’”一节提到，“与此同时，省纪委监委把秦岭北麓西安境内违建别墅问题专项整治工作作为践行‘两个维护’的现实检验，加强对违建别墅排查、资金追缴等工作的监督检查，彻底查清违反政治纪律的人和事。严肃查处西安市秦岭办首任主任、规划局原局长和红星，市国土局原局长田党生，市环保局原局长罗亚民，市政府原秘书长焦维发，原户县县长张永潮等严重违纪违法问题。深刻汲取秦岭北麓西安境内违建别墅问题教训，协助省委出台严明政治纪律坚决破除形式主义官僚主义全面落实管党治党责任的决定，督促开展‘讲政治、敢担当、改作风’专题教育，巩固拓展专项整治工作成果。”

澎湃新闻留意到，西安市国土局原局长田党生、市环保局原局长罗亚民、市政府原秘书长焦维发均为官方首次披露因涉秦岭北麓西安境内违建别墅问题而被查处。

央视2019年1月9日播出的新闻专题片已透露了西安市秦岭办首任主任、规划局原局长和红星以及原户县县长张永潮“落马”的消息。

专题片提到，2018年11月，因涉嫌严重违纪违法，陕西省纪委监委已对和红星立案审查；2018年11月，因涉嫌严重违纪违法，陕西省纪委监委对张永潮立案审查。

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