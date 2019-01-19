蔡英文访华盛顿？ 美学者：若到访将成中美头号问题

外传台湾总统蔡英文可望今年访问华盛顿，美学者卜道维认为“不切实际”，美台商会会长韩儒伯则说，此举可能造成反效果；驻美代表处新任政治组组长赵怡翔指出，难以回答假设性问题，但他强调蔡政府一直展现其务实，未来也不会改变。

据台湾联合报报道，华府智库“全球台湾研究中心”（ＧＴＩ）17日举办展望台湾2019年的论坛，原本列出的与谈人包括美国约翰霍普金斯大学高级国际研究学院（ＳＡＩＳ）中国研究学者卜道维（David Brown）、美台商会会长韩儒伯（Rupert Hammond-Chambers）、美国国防大学中国军事事务研究中心主任孙飞（Phillip Saunders）与谈；未列在活动名单上的赵怡翔，意外现身与谈，会后快速走另一通道离开智库，并未接受访问。

卜道维分析，中国大陆国家主席习近平今年重视国内与经济事务，并不急着处理两岸关系；台湾总统蔡英文的重点则在于获得提名，并且赢得总统大选，而她得避免与大陆对抗，并维持现状。考量双方各有优先处理的问题，他认为2019年两岸关系将相对稳定。

与会民众则提问，美国通过台旅法后，蔡英文是否可望今年访华府，这是否有助她2020年总统大选；卜道维表示，预计蔡英文会再度过境美国，且会受到良好待遇，但是他认为，蔡英文访华府是不切实际的。

卜道维会后受访时补充指出，他之所以说蔡访华府不切实际，是因为这不符合美国过去政策，前总统李登辉访问康乃尔大学，导致美中关系陷入低迷，之后政策也变成过境，而非访问；若蔡英文访华府，台湾将立刻成为美中关系中的头号问题，超越美中贸易谈判。

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