“朝鲜咸庆北道人”拟任海南副厅职务？ 官方回应

中共海南省委组织部17日发布海南省拟任干部人选公告。其中，一名朝鲜族女干部的简历特别引人注意。

据《新京报》报道，公告显示，现任海南省发展和改革委员会固定资产投资处处长许兰，拟任海南省发改委党组成员、副主任，试用期一年。公示的简历显示，许兰是一名朝鲜族女干部，是“朝鲜咸庆北道人”。

简历显示，许兰1967年6月出生，1989年7月参加工作，1997年7月加入中国共产党。此前一直在海南省原发展计划厅、发改委工作，曾任农村经济处处长，其间在海南省直辖的定安县挂职过县委常委。2015年7月，她被海南省政府评选为“民族团结进步模范个人”。

根据《中华人民共和国公务员法》，公务员应具备的条件，第一条为“具有中华人民共和国国籍”。

许兰真的是来自朝鲜的女干部吗？对此，中共海南省委组织部工作人员18日回应，“实际上她是中国国籍。”“按照干部公示的习惯，写的不是出生地、也不是国籍，是‘籍贯’，也就是祖父那一辈的长期居住地。”

该工作人员表示，“这种情况并不少见，很多干部的履历写的哪儿哪儿人，是说父辈之前的居住地，实际一直在海南。”

18日下午，许兰接受《新京报》采访时介绍，“我是中华人民共和国公民。”“我是在辽宁出生的，之后在辽宁求学，后来工作一直在海南。”对于从东北远赴海南工作的原因，许兰笑答：热爱这片热土嘛。

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