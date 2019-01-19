加政府表示对华为的安全评估不会因威胁而改变

加拿大公共安全部长古德尔（Ralph Goodale）当地时间星期五（1月18日）表示，中国大使的警告不会影响加拿大正在进行的华为安全评估。“我们将做该做的分析，然后做出符合加拿大国家利益的决定。”

综合加拿大国际广播电台（RCI）和加拿大广播公司（CBC）报道，古德尔说，中国在澳大利亚对华为进行安全评估时也发出过威胁。“我们理解在这个过程中会有这类评论，但是我们不会被吓住，仍将根据加拿大的需要做出判断和正确的决定。”

中国驻加拿大大使卢沙野前一天表示，加拿大如果禁止华为参与加拿大5G网络建设，肯定会有后果。他敦促加拿大政府在这个问题上做出“明智的选择”。不过，卢沙野并未透露具体后果是什么。

古德尔还说，其他国家已经在这个问题上表达了它们的立场，加拿大在做决定时会加以考虑。

他没有说明加拿大对华为的评估将在何时完成。但是此前一个政府信息来源曾说，这项正在进行的评估不会在近期内完成。

有知情人士告诉彭博社，加拿大至少还要几个月才能决定是否让华为参与5G项目。

针对古德尔的发言，加拿大总理特鲁多也表示中国应该将其政治与商业利益分开。

特鲁多说：“在这种情况下，令人担忧的事情之一就是中国商业利益与中国政治立场明显混合在一起。” “我认为大家应该关注这件事，因为不仅对加拿大人而已，对全世界人民都是如此。”

特鲁多称加拿大将继续遵循法治，并表示如果北京和加拿大的步伐一样，中国和世界其他国家将会变得更好。“我们依赖于这个全球化和相当和平的世界，因此必须遵守大家同意的规则和原则。如果我们想要共同繁荣，就必须尊重这一点。这也是我们对中国的尊重和坚定的观点。”

布鲁克大学政治学教授、前驻华外交官查尔斯.伯顿（Charles Burton）认为，鉴于最近这段时间加拿大民众对中国的负面看法增加，政府恐怕越来越难做出让华为参与加拿大5G网络建设的决定。

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