辽宁海事局发航行警告 辽宁舰下周或将结束维修出海

据新浪军事报道，近日辽宁海事局发布了辽航警0015号公告，禁区范围在大连外海，时间从1月21日至1月28日，从相关区域和时间来看，可以推测此次应该是辽宁舰出海试航，中国海军航母空白期即将结束。

从现在来看，第一艘中国国产航母刚刚结束海试，正在进入维护和修理，还有一些收尾工程也要进行，应该不会立即出海，此前外界已经发现第一艘中国国产航母和辽宁舰泊位已经悄然互换，实际上去年底，辽宁舰就进行了发动机动车测试，从这些情况来看辽宁舰距离海试应该为期不远。

辽宁号航空母舰在2018年5月返回大连造船厂，进行维护和升级，上一次辽宁舰返回船厂进行维护已经是2014年事情了，在此期间，辽宁舰担负繁重的试验、训练任务，包括远洋机动、跨区机动训练等等，使用强度较大，航母和舰上的设备不可避免的存在这样或者那样的问题，需要进行维护和修理。

辽宁舰回到船厂之后，进入干船坞对舰体进行了修理和维护，包括清除船底附着物，对螺旋桨、轴系进行探伤和维护等等，然后对航母设备例如雷达、电子系统、武器系统等等进行了维护，对航母发动机、飞行甲板、阻拦索、挡焰板等进行了整修，，根据此前实用的经验，对辽宁舰一些不足之处进行了完善，例如增加了飞行指挥控制中心面积，以便容纳更多的人员，提高航母舰载机起降能力。

经过这些维护和升级之后，辽宁舰战术技术指标得到有效恢复和提高，进一步增强了中国海军航母编队作战能力，考虑到辽宁舰此次维护和升级周期大约是7个月左右，相关工作幅度并不算太大，所以辽宁舰应该海试科目应该也不会太多，海试次数应该要少于第一艘中国国产航母，2020年之前返回部队的可能性很大，所以中国海军有望在2020年之前结束这个航母空白期。

辽宁舰返回部队之后，第一件事要做的可能就是进行舰载机恢复性训练，目前中国海军舰载航空兵部队在海航飞训基地进行训练，虽然海航飞训基地有模拟起降设施，但是这些设施与航母海上起降相比还是有一定距离，如果时间拖延过长，不利于舰载航空兵部队作战能力保持与升级，尤其中国舰载航空兵部队实现夜晚起降训练时间不长，还需要积累更多的经验，培养更多的具备夜晚着舰能力的飞行员，这些都需要航母进行配合。

完成舰载机恢复性训练之后，辽宁舰下一步就要和护航舰艇编队，进行远洋机动作战训练，航母列装之后，中国海军作战能力建设很大程度就要围绕着航母编队来进行，显然也离不可航母。

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