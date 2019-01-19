台湾麦当劳广告被指挺台独 大陆麦当劳表示遗憾

据联合新闻网报道，中国大陆官媒《人民日报》海外版官方网站《海外网》昨天报道，麦当劳日前在台湾推出的一则广告“挺台独”，并引用学者说法呼吁“坚决依法处置”。据《环球网》报道，今日凌晨，大陆麦当劳在环球网微博下评论回应表示“深感遗憾”，并称“始终坚持一个中国的立场，坚决维护中国主权和领土完整”。

环球网透露，1月6日，台湾麦当劳在视频平台“YouTube”上投放一则满福堡（大陆称“麦满分”）的广告，内容为三个考生因吃了麦当劳汉堡，而在考试中运气“爆棚”、反败为胜。广告中，镜头停留在准考证上有近两秒时间，而准考证上有著国籍：“台湾”的字样，引发大陆网友热议。

今日凌晨，麦当劳在环球网微博下评论回应称，“该广告由台湾广告公司代理，旨在为考生加油。对于广告公司在视频背景上把关不严，引起误会，我们深感遗憾。我们始终坚持一个中国的立场，坚决维护中国主权和领土完整。目前，该视频已经下线，感谢社会各界的关注监督。”

不过，大陆麦当劳官网上针对此事并未发布相关新闻稿。

环球网称，对台湾麦当劳这则广告，有大陆网友表示抗议，但也有网友表示，台湾麦当劳和大陆的“金拱门”已经完全不是一家公司，“所以应该把矛头指向台湾的麦当劳。”

目前负责陆港麦当劳业务的“金拱门（中国）有限公司”，由大陆中信集团透拓旗下中信股份、中信资本控股共同持有52%的股权。台湾麦当劳也于2017年6月，由国宾饭店总经理李昌霖以德昱股份有限公司董事长身分正式接掌。



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