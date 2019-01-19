马英九：无论中央、地方首长 每年都应亲自祭孔

台湾前总统马英九今天上午出席“孔德成先生百年纪念会”致词时呼吁台湾人应该重视儒家思想，无论中央、地方首长每年都应该亲自参与祭孔活动，希望所有中国人都能把儒家思想推广到全世界。

据《自由时报》消息，马英九表示，过去他在台北市长任内，每年都会亲自参与祭孔活动，担任总统之后，也只有三次没参加台北市祭孔，原因是他到其他县市参加祭孔。他强调，自己并非标新立异，而是希望唤起大家对儒学的重视。

他并说，日本人知道发扬柔道，韩国人则善于运用跆拳道，中国人自己为何不能把儒家思想推广出去？

马英九表示，1989年联合国大会决议要求各国不得在北太平洋使用流刺网，让他想到早在2300年前，孟子就告诉齐宣王，“不违农时，谷不可胜食也；数罟不入洿池，鱼鼈不可胜食也；斧斤以时入山林，材木不可胜用也。谷与鱼鼈不可胜食，材木不可胜用，是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾，王道之始也。”

他还提到古文孟子梁惠王篇中提及，仁者以大事小，智者以小事大，强调这几句话经常在谈论两岸关系时被引用，相当符合现在两岸关系的情况。

马英九说，他不是要宣扬半部伦语治天下，只是希望大家不要忽略这些中国古人的智慧，可以做为治国、治理企业的观念。

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