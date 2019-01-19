深圳心理咨询公司名为“把直变弯” 曾想用“就要掰弯”不获批准

据网媒“香港01”报道，深圳近日获批准成立的一间公司，名称却是“深圳把直变弯心理咨询有限公司”，引起网民热议。

据公开资料显示，该公司始建于1月4日，注册资本为10万元（人民币，约2万新元），经营范围为心理咨询，但不包括医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导等医疗行为。有趣的是，该公司最初的名称是“就要掰弯”，但不获通过，其后改成“掰弯”也被拒绝，最后靠“把直变弯”才闯关成功。

有媒体发现，类似“把直变弯”的奇葩公司名称相当多，例如有一间公司的名称长达39个字，称为“宝鸡有一群怀揣着梦想的少年相信在牛大叔的带领下会创造生命的奇迹网络科技有限公司”。

此外，还有诸如“北京赚他一个亿商贸有限公司”、“北京怕老婆科技有限公司”、“武汉单身狗科技有限公司”、“杭州一只单身狗贸易有限公司”、“你瞅啥（深圳）科技有限公司”等奇葩公司名称，甚至会有用时下流行的潮语改名，例如“四川洪荒之力酒业有限公司”、“深圳市人艰不拆电子商务有限公司”等。但值得一提是，中国国家工商总局已在2017年出台的一系列规范公司名称的规定，相信标新立异的公司名称未来只会愈来愈少。



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