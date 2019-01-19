传蔡英文上下半年都要出访 台总统府外交部驳臆测

外传台湾总统蔡英文今年上下半年都有出访计划，上半年将出访南太平洋友邦，下半年则将访问海地与加勒比海地区友邦。对此，台湾总统府仅表示报道是“臆测”；台湾外交部表示，继续安排总统出访一直在外交部的规划中，相关媒体有关今年总统出访的安排纯属臆测，未来如有具体规划将由总统府适时对外说明。

据联合新闻网报道，蔡英文上半年将出访帛琉、诺鲁、吉里巴斯，下半年前往海地、圣克里斯多福及尼维斯、圣露西亚、圣文森等加勒比海友邦，且有意向美方争取过境纽约。

熟悉外交事务的民进党立委表示，传闻的出访地点，都是蔡英文上任后尚未造访的国家，若从巩固邦谊角度，不无可能，蔡英文也应适时造访；至于过境地点是否可能在美国城市，目前还难以推断。

外交部表示，推动国家元首出访，除能增进彼此了解及拓展合作领域外，更可达到提升国家能见度及强化两国高层情谊的目的，向为台外交施政的重要项目。

外交部说，近年来台湾与各友邦积极推动各项双边合作计划，落实嘉惠友邦民众的美意，深获友邦政府及人民的欢迎与肯定，极有助深化台湾与各友邦情谊。

蔡英文上任后曾五次出访友邦国家，2016年蔡英文甫上任，6月启动“英翔专案”，出访巴拿马及巴拉圭，当时过境美国迈阿密、洛杉矶。第二次是2017年1月的“英捷专案”，访问宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地马拉和萨尔瓦多四友邦，过境休士顿与旧金山。

2017年10年月，蔡英文第三出访则到南太平洋的马绍尔群岛、吐瓦鲁和索罗门群岛，去回程分別过境美国檀香山、关岛。去年4月，蔡英文访问非洲友邦史瓦帝尼，这次出访采直飞方式，未过境其他国家。去年8月，蔡英文展开“同庆之旅”，出访中南美洲友邦巴拉圭、贝里斯，分別过境洛杉矶、旧金山。

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