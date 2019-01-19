周强昨主持最高法党组会：依法维护企业家权益

据中国最高法网站透露，1月18日下午，最高人民法院党组召开会议，传达学习贯彻中共总书记习近平在中央政法工作会议上的重要讲话精神，学习贯彻中央政法工作会议精神，研究部署贯彻落实措施。最高人民法院党组书记、院长周强主持会议并讲话。

会议指出，中共总书记习近平在中央政法工作会议上发表的重要讲话，站在全局和战略高度，深刻总结了党的十八大以来政法工作的成就和经验，深刻指明了新时代政法工作使命任务、总体思路、重点工作，是一篇闪耀着马克思主义真理光芒的纲领性文献，为新时代政法事业发展擘画了宏伟蓝图、提供了根本遵循。中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政法委书记郭声琨在总结讲话中，明确提出2019年政法工作主要任务和重要举措，对于做好新时代人民法院工作具有重要指导意义。各级法院要深入学习贯彻中共总书记习近平重要讲话精神，认真贯彻落实中央政法工作会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，为经济持续健康发展和社会大局稳定提供有力司法服务和保障。

会议强调，要把学习贯彻中共总书记习近平重要讲话精神作为首要政治任务。坚持联系实际学、融会贯通学、专题深入学，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入。旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平为核心的党中央保持高度一致。认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，坚持党对人民法院工作的绝对领导，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。

会议指出，要坚持稳中求进工作总基调，进一步增强大局意识、忧患意识和责任意识，聚焦党和国家工作大局履职尽责。深入开展调查研究，强化风险研判和防范，切实找准司法服务大局的结合点、着力点，把党中央决策部署落实到人民法院各项工作中。深入贯彻总体国家安全观，依法惩治各类刑事犯罪，积极参加扫黑除恶专项斗争，切实维护国家安全和社会稳定。全面贯彻新发展理念，出台司法政策，完善工作机制，服务高质量发展和供给侧结构性改革，服务国家重大战略实施。加强产权司法保护，健全涉企错案甄别纠正的常态化机制，依法维护企业和企业家合法权益。依法妥善审理涉民生案件，织密织牢民生司法保障网。进一步加大执行工作力度，确保如期实现“基本解决执行难”的预期目标，保持执行工作高水平运行。

会议强调，要高举新时代改革开放旗帜，深化司法体制改革和智慧法院建设。全面落实司法责任制，落实“让审理者裁判、由裁判者负责”要求，让法官集中精力尽好责、办好案。全面深化司法体制综合配套改革，进一步完善审判权力运行监督制约机制。全面推进诉讼服务中心现代化建设，加快推进跨域立案诉讼服务改革，完善多元化纠纷解决机制。积极推动大数据、人工智能等科技创新成果同司法工作深度融合，全面建设智慧法院。把适合由社会力量承担的司法辅助事务交给市场主体、社会力量去做，帮助基层减负增效。

会议指出，要旗帜鲜明把政治建设放在首位，努力锻造一支党中央放心、人民群众满意的高素质人民法院队伍。切实抓好理论武装，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。加快推进队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，把专业化建设摆到更加重要位置来抓，切实提升司法能力和水平。坚持严格要求和热情关怀相结合，落实从优待警各项政策措施，鼓励支持干警担当作为、坚持严格公正司法。加强党风廉政建设和反腐败工作，加快完善法院队伍从严管理监督体系，确保公正廉洁司法。

最高人民法院领导参加会议。

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