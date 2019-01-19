崔天凯：台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题

据中新网报道，中国驻美大使崔天凯、美国前总统吉米.卡特18日在亚特兰大卡特中心出席纪念中美建交40周年国际研讨会。

崔天凯在讲话中指出，世界正在经历百年未有之大变局，中美两国人民和世界各国人民期待我们为人类共同利益做出更大贡献，现在比以往任何时候都更需中美携手共进。

崔天凯表示，过去40年里，两国和两国关系都实现了跨越式发展，为两国人民乃至世界各国人民带来巨大福利。我们有必要为未来40年甚至更长远时期的中美关系树立清晰框架。

他说，2018年12月1日阿根廷中美元首会晤中，中国国家主席习近平和美国总统特朗普达成共识，要共同推进以协调、合作和稳定为基调的中美关系。这为两国关系的未来发展指明了方向。

崔天凯指出，改革开放初期，邓小平先生提出要解放思想，实事求是，他的号召也适用于今天的中美关系。

崔天凯针对当前有关中美关系的一些非理性质疑和谬见提出批评。

他说，一个错误观点认为，美国过去40年的对华政策失败了，因为中国没有复制美国的政治和经济体制模式。他说，中国从未有过任何改造美国的想法，而迄今为止，也没有任何一届美国政府将改变中国社会体制、发展道路或意识形态正式作为其政策目标。40年前，是共同利益和责任让我们走到一起；今天，也依然是共同利益和责任让中美关系继续向前拓展。

他指出，另一种谬见是，中国一直在占美国的便宜。事实上，中美关系一直都是互利共赢的。他列举数字分析，美国GDP从40年前的2.63万亿美元剧增至2017年的19.36万亿美元，而2017年中国的GDP是12.2万亿美元。另据中国美国商会最新统计，其74%的成员企业计划扩大在华投资。没有证据表明美国在中美关系中是输家。

崔天凯强调，中美要加强合作，扩大共同利益，避免恶性争斗。近来人们审视中美关系时常常谈及的“竞争”一词，崔天凯表示，“竞争”本来不是一个坏词，但现在有人对其进行了过度解读，称竞争者从概念上讲就是对手、敌手，任何竞争都有预定赢家，而赢家则要通吃。“这是对公平竞争精神的严重扭曲，在中美关系中应当坚决摒弃”。

此外，崔天凯谈到台湾问题。“台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题”，崔天凯说，一个中国政策和中美三个联合公报的基本原则依然是两国关系的政治基础。在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的重要讲话中，中国国家主席习近平重申了中国实现国家统一、反对任何外来干涉的坚定决心。毫无疑问，中美关系未来能否保持稳定将取决于这条红线能否得到遵守。

他指出，维护中美关系稳定，还要求我们在处理这一全面、复杂的双边关系时保持定力。我们任何时候都不能迷失实现世界和平与繁荣这一更大目标，都应以两国人民长远利益为重，都要避免受到狭隘的“政治正确”干扰。大国的外交政策从来不应该由恐惧和怀疑来驱动。

研讨会上，就当前中美关系，卡特强调，美中关系是非常重要的一对双边关系。他表达了对两国人民克服当前两国紧张关系的期望：美中两国应继续在相互尊重包容的前提下，在广泛合作空间中，互利共赢。

该研讨会由美国卡特中心、中国人民对外友好协会、中国社科院美国研究所联合主办。会议期间，中美学者围绕中美整体关系以及双方在高等教育、青年、贸易、投资、社会、科技、医疗等各领域的交流合作展开对话。

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