《啥是佩奇》主演李玉宝：和老伴过年 至今没见过佩奇

据《新京报》报道，5分40秒的贺岁短片《啥是佩奇》如今成为微信朋友圈“爆款”。导演张大鹏称，短片拍摄地位于张家口怀来县外井沟村，拍摄用时两天，爷爷、孙子等角色均由素人出演。短片中“爷爷”的扮演者李玉宝说，自己是当地滑沙项目的管理员，至今没见过真佩奇，他认为这部片子表达的是一种普通人对团圆过年的渴望。

该片导演张大鹏昨天接受《新京报》独家专访。他说，自己是拍摄广告片出身，刷屏的短片是电影版的预告片，“短片不是从正片中剪辑的”，而是重新进行拍摄，参演人员都不是职业演员。而对于网上关于其消费贫穷，消费农村的质疑，张大鹏也予以否认，并称“都是相对的”。在中国政法大学传播法中心副主任朱巍看来，“这个变成热点事件，其实带有营销的本质”。

怀来县小南辛堡镇外井沟村的村主任张贵明透露，短片中的多处镜头都在村里取景，拍摄过程中也有多名村民参与，“吹喇叭和看羊的演员，也是村里人”。张贵明称，此前电视连续剧《亮剑》也来村里取过景。

导演张大鹏说，片中爷爷扮演者李玉宝是一名素人，是从几十名老人中选拔出来的。

据报道，李玉宝其实是当地滑沙项目的管理员。李玉宝回忆，选角时，就看谁的演技自然、台词说得清楚，“经过一定筛选，导演就让我演了”。刚开始他还有点儿紧张，经过两天的拍摄，“也就不紧张了”。

针对走红，李玉宝显得不甚在意，“火不火对我来说，不算什么事”。他认为，自己形象也不是那么好，说话也不是那么会说，但获得了一个展示的机会。周围的人都对李玉宝讲过这片子，夸他演得很好，片子很火。他笑言，“大家既然这么说，我就这么听嘛，对我没啥影响。”

李玉宝认为，这部片子表达的是一种普通人对团圆过年的渴望。他说，儿子、儿媳妇每年轮流到两边父母家过年，这次轮到去儿媳家，所以，今年大年夜只有他和老伴两人。

李玉宝感叹，留守老人在家，特别是过年过节，特别渴望儿子也好，孙子也好，团团圆圆回家过节，“今年就剩俺老两口了”。

谈及佩奇，李玉宝觉得，这就是孩子的玩具，“现在也没有见到真佩奇，到底啥是佩奇？”

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