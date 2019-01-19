特斯拉宣布裁员7% 但中国超级工厂大举招聘

据一财网报道，当地时间周五，特斯拉CEO埃隆-马斯克（Elon Musk）在给员工的一封信中宣布，特斯拉将裁掉多达7%的全职员工，从而提升Model 3的生产率。“让我们的电动车相对传统汽车厂商的产品更有竞争力是一个重大的挑战。”马斯克在信中写道，“要实现销售大家都能买得起的电动车的长期目标，还有很长的路要走。因为我们和那些传统厂商相比要年轻得多。”

在马斯克宣布裁员消息后，特斯拉股价当天盘中一度大跌近10%。根据马斯克此前发送的推特“Twitter”显示，截至去年第三季度，特斯拉在全球拥有约45000名员工。不过他并未明确这45000名员工是否都为全职员工。如果全部为全职员工，意味着特斯拉此次裁员将涉及超过3000个岗位。

马斯克表示，除了提升生产率，未来几个月还需要在工程方面做出更多改进。他还表示，从今年5月份起，特斯拉将至少在全球所有市场交付中等续航能力的Model 3车型。“我们必须让更多人买得起特斯拉。”马斯克表示。

目前在美国最便宜的特斯拉Model车型售价为4.4万美元，尚未实现生产3.5万美元车型的目标。马斯克在去年年底表示，这一目标将于未来5至6个月实现。

美国投资研究机构CFRA分析师Efraim Levy认为，这是特斯拉迈向成熟的表现。他说道：“这是公司不得已的选择，当你过度扩张之后，就必须裁掉多余的人，使运作更为精简有效。”

但据报道，特斯拉即将在中国大举展开招聘。就在两周前，特斯拉位于中国的超级工厂刚刚在上海临港奠基。从领英上查询到，特斯拉近几周开放的50个招聘职位当中，有20个招聘位于上海，而其中绝大部分是服务于临港的超级工厂。“我们接下来肯定要在中国招募很多人才。”一位特斯拉的内部人士透露。

马斯克在出席临港超级工厂奠基仪式时也特别强调其人才战略以及对中国人才的渴求。马斯克当时说道：“我们始终在寻找最好的人才加入特斯拉中国，而且我可以保证我们的人才有很大的发挥潜力，比如加入我们的工程师，也能在某天拥有我现在的职位。我们欢迎你们加入我们，并为世界持续地创造贡献。”

马斯克在中国之行中再次强调，特斯拉在临港建超级工厂的目标是：“早日将能够支付得起的电动车交到中国用户手上。”在中国生产的特斯拉将主要面向中国客户，同时辐射亚洲市场，这也是特斯拉降低成本的重要举措。

据悉，去年第三季度特斯拉的税前利润是每辆3200美元，但是去年前三个月，特斯拉仍然平均每辆车亏损超过8000美元。去年有数据显示，特斯拉的烧钱速度是每分钟6500美元。

尽管特斯拉公布的去年第三季度财报录得了两年以来的首次利润，总额超过3亿美元，现金流也超过8.8亿美元。不过马斯克表示，第四季度的利润可能略微低于第三季度，但仍将录得盈利。而分析师则认为，明年第二季度起，特斯拉盈利将变得更为艰难。

提升生产率是特斯拉提升利润的有效途径。根据特斯拉公布的最新交付数据，去年第四季度Model 3的交付量为63150辆，不及分析师平均预期的64900辆。第四季度的汽车总交付量为90700辆，同样不及分析师预期。

特斯拉方面还表示，第四季度有约四分之三的订单是来自新客户的，这暗示了大部分新客户都在等待购置特斯拉3.5万美元的低价大众款电动车Model 3，换句话说，特斯拉将覆盖越来越多的价格敏感购车人群。

为此，特斯拉已经意外宣布了对美国包括Model S、Model X和Model 3在内的所有型号的特斯拉汽车均降价2000美元，这主要受到联邦政府税收返还政策的影响。

不过这一降价措施并没有受到市场的欢迎。根据券商Hargreaves Lansdown的预计，特斯拉的降价将令其在2019年的收入减少7亿美元。

券商Wedbush分析认为，尽管降价措施可能短期提振特斯拉的销量，但长期而言将影响其利润率，这是市场不愿看到的。

本周早些时候，特斯拉还宣布将暂停低价版本的Model S和Model X车型的生产。同时于2月1日起停止用户推荐计划。通过用户推荐计划，新订购特斯拉的用户将得到6个月的免费充电优惠。

不过特斯拉裁员的消息也并不意外，去年特斯拉宣布的最大一次裁员幅度为9%。另据消息称，特斯拉在过去几年中曾多次进行人事评估计划，将一部分重叠的岗位剔除，招聘一些新的岗位，目的就是为了让生产更有效率。

在中国，特斯拉已经宣布从今年1月4日起， Model 3高性能全轮驱动版和长续航全轮驱动版正式开放选配。其中，Model 3高性能全轮驱动版中国标准续航里程最高为595公里，起售价为人民币56万元，长续航全轮驱动版中国标准续航里程最高为590公里，起售价为人民币49.9万元。两款车型预计在2019年3月开始交付用户。

不过特斯拉仍将面临来自传统汽车厂商和中国本土新兴智能电动汽车公司的挑战。福特、尼桑和通用汽车都已经大举涉猎了电动车领域，并且相较于特斯拉，传统汽车厂商在生产效率方面绝对占优。

而直接对标特斯拉的中国造车新势力蔚来汽车也已经“先下一城”。截止2018年12月31日，蔚来已经在中国240多个城市交付了11348台ES8。蔚来汽车方面表示：“在历史上，还没有一个中国汽车品牌能以50万以上的售价。”



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