国民党高雄市党部主委今交接 韩国瑜：高雄会做吴敦义后盾

高雄市长韩国瑜今卸任国民党高雄市党部主委一职，在国民党主席吴敦义监交下、交棒给前高雄市议长庄启旺。韩国瑜想起刚接任主委与参选初期的克难环境、一度哽咽，频频提醒党中央、领导者，一定邀倾民意、重视民心与基层，最后也不忘强调高雄会作吴敦义“后盾”。

据《自由时报》消息，国民党高雄市党部今天举行五合一选举主席感恩茶会与主任委员交接典礼，担任主委一年又四个多月的韩国瑜，在主席吴敦义监交下，将印信交给新任主委庄启旺。

韩国瑜致词时指出，宰相有权能割地、孤臣无力可回天，提起刚接任党部主委与参选高雄市长初期的克难条件，他站在台上一度哽咽、并赶紧拿手帕擦拭，随即又展现口才，感谢一起打拚的党工、感谢各界支持、感谢大家对国民党不离不弃。

韩国瑜说，一场选战打下来，他元气大伤，15个月前白白胖胖的，现在又黑又瘦、头发也掉光，他话锋一转，在吴敦义面前提醒党中央一定要倾听基层、重视基层，珍惜基层给予的机会。

他也公开向吴敦义致谢，给他机会到高雄挑战，也成功带领国民党胜选，强调高雄市会作吴敦义的后盾，继续往前冲。

吴敦义高度肯定韩国瑜对国民党的贡献，也期待支持者继续协助韩国瑜，让他在翻转高雄之后，能够继续实践政见，让高雄发大财；由于现场不断有人高喊吴敦义“总统好”，吴敦义笑说今天是来感恩茶会、不是宣布茶会。



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