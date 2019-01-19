港人赴大陆推广爱之病平权被捕 获释后被禁入境五年

据网媒“香港01”报道，在中国大陆开展爱之病平权和公益活动的香港“彩虹中国”负责人张锦雄，1月11日在深圳被捕后，被控违反《境外非政府组织境内活动管理法》（简称《境外NGO法》），行政拘留三日。他于1月15日获释后，被告知五年内不能再入境大陆。

张锦雄曾任香港支联会常委、社民连创党党员，但近年早已淡出香港社运圈，全力在中国大陆推广爱之病平权和公益活动，更参加安徽卫视节目《超级演说家》。他接受访问时指，因应《境外NGO法》，他早已准备在今年3月前解散“彩虹中国”，在被捕前一直能在大陆继续举办公益活动。他猜测被行政拘留，可能因有人拿他的社运历史当作黑材料举报。。

张锦雄原本计划在1月12日从深圳北乘高铁到福建，在福州、泉州、厦门举办公益活动。但在1月11日晚，他入境深圳后，留宿时突然有公安上门，将其拘捕。

他指当晚被捕后，被带到罗湖火车站附近的派出所，被问话至翌日清晨，之后公安“宣判”，指他违反《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》（简称《境外NGO法》），要对他行政拘留三日。

张锦雄在1月15日获释，要在一份《遣送出境决定书》上签名和打指纹。《决定书》除了指他违反《境外NGO法》，还根据《出入境管理法》，禁止他五年内入境大陆。他指当时才知道自己被禁入境。

《决定书》由武汉市公安局签发。张锦雄指，一直在深圳拘留，没有到过湖北武汉，猜测是湖北的公安接获举报，才到深圳办案。“去年4月开始，已经有人在微博上举报我，把我和长毛（梁国雄）的旧照片找出来，说我是支联会，支持长毛是支持港独，又指我是境外NGO，非法筹款，因此举报。”

张锦雄解释，彩虹中国作为境外NGO，无法在大陆筹款，因此有与大陆的NGO合作筹款，“我在腾讯公益的平台筹款，去年筹得六万元（人民币），要在内地的大学搞公益演讲和咨询服务。”

因应《境外NGO法》，张锦雄早已计划在去年年底或今年初，解散“彩虹中国”，“现在只是做完项目，完成财务报告，在今年2、3月就解散。”他说想不到，在解散前最终被刑拘。

张锦雄回港后，在17日晚于面簿“Facebook”讲述自己曾被拘留，他接受访问时指，并未受到虐待，但不知道电话有没有被打开，资料有无外洩，“拘留期间听到有人说是‘国保办案’。”所谓“国保”，即公安部辖下的国内安全保卫局。

他指现时仍不知道被刑事拘留的实际原因，他猜测本身是基督徒、曾任支联会和社民连成员、境外NGO的身份，都有可能。

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