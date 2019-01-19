“强盗说”惹议 柯文哲：典型兴风作浪

台北市长柯文哲日前接受电视台专访谈到美中台关系时，抛出“强盗说”的比喻，外界认为是在指蔡英文政府立场亲美，仅看到好处，却忘记还有中国大陆在旁边。这番比喻今被蓝绿政治人物都评为不适当，但柯文哲今午受访时表示，他只是做个比喻，“台湾在夹缝中求生存，和任何一方打交道时，要注意对方反应”，为什么要对号入座谁是警察、谁是强盗，“这就是典型的兴风作浪”。

据中时电子报消息，由于柯文哲在电视台专访中提到，美中台底线各自压缩，导致台湾生存空间变小，主持人问柯文哲，目前蓝绿都有各自的想法，希望把被限缩的线往外拉，例如绿营就是希望透过亲美来做到。此时，柯文哲却举例回答，就像一个强盗去抢银行，被逮到之后，法官问强盗说，你没看到旁边一堆警察吗，强盗说我只看到钱，所以，“这个理论是对的，可是你忘记还有一个中国。”

虽然台北市府发声明表示“市长没有影射他人或国家”，但外界多半仍解读柯文哲这番话，颇有将台湾比做强盗、大陆比做警察，暗指蔡英文政府立场亲美，仅看到好处，却未评估其他因素的意味。今包括前新北市长朱立伦、民进党立委吴思瑶等人，都说这番比喻并不适当。

柯文哲今说明，他只是做个比喻，两岸关系要放在中美对抗局势下来看，台湾是在夹缝中求生存，所以和任何一方打交道时，要注意对方的反应，“只是做个比喻，你要兴风作浪、见缝插针，我也没办法。”

媒体仍问，谁是强盗、谁是警察？柯文哲称，只是做个比喻，为什么你一定要自己去对号入座；但媒体追问，比喻总会有个对象，是否指台湾是强盗、大陆是警察？但柯文哲仍坚持，只是比喻一个状况，做事情要注意另一边的状况，就这样，“我拒绝回答你这种恶意导引的题目。”

柯文哲还说，他也非常清楚，未来一年当中，台湾选举又要到了，像这种统独对立，会当成基本战略逻辑，我何必让大家贴标签，自己对号入座；柯文哲说，如果讲每句话都要想东想西，干脆不要讲，而且那是主持人问，他才回答的。



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