去年访日外国游客消费额创历史新高 中国大陆游客占三分之一

据澎湃新闻网报道，日本共同社、日经中文网等媒体透露，2019年1月16日，日本观光厅发布统计数据显示，2018年，访日外国游客消费额估算达4.5064万亿日元（日元，下同，约560亿新元），创下历史新高。其中，来自中国大陆的游客消费额最多，达到1.537万亿日元，占总体消费额的34.1%。

2018年访日外国游客人数则达到3119万人，较五年前增长三倍。其中，来自中国大陆的游客达到838万人次，同比增长13.9%，首次突破800万大关。

以中国大陆游客为代表的亚洲游客成为了访日外国游客中的绝对主力。日本媒体认为，这归功于日本签证政策放宽的效果，而就在2019年1月4日，日本再一次放宽了对中国游客的签证政策。

除了中国游客之外，同样来自亚洲的泰国游客达到113万人次，首次突破100万大关；越南访日游客也同比增长高达26%。

在消费总额方面，亚洲游客同样表现不俗。总消费额排在中国游客之后的是韩国游客，消费总额达5842亿日元，来自台湾的游客同样消费能力较强，消费额达5839亿日元。

在人均消费额方面，澳大利亚游客以24.205万日元的人均消费排名第一，中国大陆游客人均消费为22.364万日元，排名第四。

日本大型旅行社JTB预测称，2019年访日外国人将再创新高，达到3550万人，比2018年预期增加12.3％。

根据日本政府提出的目标，到2020年，访日外国游客将达4000万人、消费额将达到8万亿日元。

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