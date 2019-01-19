美前总统卡特：中美建交为两国繁荣和地区和平稳定作出贡献

据新华社报道，美国前总统吉米·卡特18日在亚特兰大表示，中美建交40年来为两国繁荣和地区和平、稳定作出贡献。

卡特在“纪念中美建交40周年暨第七届卡特中心中美关系研讨会”上致辞说，美中自1979年正式建交后，不仅两国实现了更快更好的经济增长，东亚地区也从此前的战乱和冲突走向和平与稳定。

中国驻美大使崔天凯在演讲中说，40年前，是共同利益和责任让我们走到一起，今天也依然是共同利益和责任让中美关系继续向前拓展。他表示，两国人民和世界各国人民期待我们为人类共同利益作出更大贡献，现在比以往任何时候都更需要中美携手共进。

崔天凯同时强调，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题。一个中国政策和中美三个联合公报的基本原则依然是两国关系的政治基础。

出席研讨会的中国人民对外友好协会会长李小林对卡特在就任总统期间以及卸任后一直致力于推动中美关系向前发展表示感谢。

研讨会由美国卡特中心、中国人民对外友好协会和中国社会科学院美国研究所共同举办，约200名中美两国知名专家学者和各界代表出席。

卡特于1977年至1981年出任美国第39任总统，在其任内中美两国正式建立外交关系。

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