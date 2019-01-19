浙江57岁老教师用抖音教学深受家长学生喜爱

如今，很多人空闲时，都会刷一刷短视频平台“抖音”。但对家长来说，有点避之不及，因为怕孩子沉迷其中。不过，在中国浙江江山一所学校里，家长却鼓励孩子周末适当玩一会儿抖音。

原来，该校老师毛建会在抖音小视频上适时分享自己的教学内容。

据中新网报道，毛建是江山市城南中学的数学老师，现年已经57岁，拥有36年教龄，被同事称为“资深老教师”。

“资深老教师”也有着自己的烦恼，毛建发现，虽然他教学经验丰富，但数学对部分学生来讲，始终感觉枯燥乏味，课堂短短40分钟，教学内容对部分学生还是难以吸收。

在和家长交流后，毛建了解到了抖音。“很多家长向我诉苦，孩子在家经常抱着手机，视力下降不说，还整天看一些奇奇怪怪的短视频，在那里独自偷乐。”毛建说，针对这一情况，家长也不是没有想办法，他们通过没收手机，不让孩子接触手机，但最终都没有达到预想效果。

既然没收手机没有达到预期效果，为什么不把教学内容和抖音相结合？让学生在闲暇时也可以看看数学题。灵光一闪后，毛建开始大量查找资料，自我摸索，尝试在抖音上上传教学相关内容的短视频。

经过反复琢磨，毛建总结自己多年的教学经验，将学生平时容易出错的题，艰涩难懂的题，巧妙拆分为简单的公式及图形，制作成短视频。

毛建说，通过这种方式，学生上课如果没有理解进去，或者忘记解题思路，就可以反复观看视频，将解题思路牢记于心，及时强化、巩固和理解。

自那以后，该校学生学习数学的积极性高了很多。

“毛老师有时会配上动态图画，让原本枯燥乏味的数学题变得通俗易懂，我们也能更好理解。”该校七(12)班学生童昱说。

学生更容易学到知识，家长也开心。一位家长说，“毛老师的视频，思路清晰，化繁为简，主要可以反复观看，还不收费，孩子通过观看视频，对数学渐渐有了兴趣，真的很好。”



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