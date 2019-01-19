幼时喝三鹿奶粉长大吃无限极 河南19岁少年尿毒症去世

据澎湃新闻网报道，1月17日下午，中国河南新密市大卫镇桃园村的梁起超透露，他轻信当地无限极门店销售人员鼓吹保健品能治好他儿子梁宏（化名）“双肾结石、肾功能不全”的病，让其子服用无限极产品当药品“治疗”一年多，其子终因尿毒症去世。

无限极（中国）有限公司媒体事务部门一位人士就此称，目前具体情况还在进一步了解中，“针对此事件，无限极在此恳请有关医疗、司法部门介入调查，还原事情真相”。

梁起超说，儿子小时候吃过三鹿奶粉，肾上出现问题，经国家安排统一治疗，已基本痊愈。2014年2月，儿子又被确诊为“双肾结石、肾功能不全”。在2015年7月至次年8月，他经村卫生室医生郑某安介绍，从大卫镇宋某霞经营的无限极门店处购买“保健品”超27次，花费超4.6万元（人民币，约9000新元）。

这一年间，15岁的梁宏病情愈发严重。2016年5月，梁宏被诊断为“已接近尿毒症”；但梁起超夫妇碍于所购无限极产品昂贵，舍不得扔，仍继续让儿子服用。

2017年7月，梁宏被诊断为“慢性肾功能衰竭、尿毒症期；肾结石”。后虽全力救治，但梁宏仍于2018年2月病故。

梁起超称，儿子患病期间，宋某霞曾多次向他们宣称无限极产品无毒副作用，坚持服用能让孩子的病早日治好。

1月17日晚间，澎湃新闻多次致电郑某安、宋某霞二人求证上述说法，但电话均无人接听，也未回复短信。

1月18日上午，无限极（中国）有限公司媒体事务部门一位人士向澎湃新闻发来情况说明称，1月17日，无限极方面刚刚获悉此事。经了解，2015年7月，梁起超开始购买无限极产品，并将部分产品用于帮助儿子调理身体；2018年1月，梁起超的儿子因尿毒症去世，后与无限极经销商进行接触，要求赔偿，双方协商未果。

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