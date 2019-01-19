陆委会拜会韩国瑜 吴敦义：不必陈明通下指导棋

台湾陆委会主委陈明通和高雄市长韩国瑜下周三（23日）将会晤，国民党主席吴敦义今天说，在1992年两岸双方换文的确有“一中各表”文字，不必陈明通下指导棋。

据联合新闻网报道，吴敦义上午主持高雄市党部新旧任主委交接，韩国瑜卸下主委职务，交棒给前高雄市议长庄启旺。针对陈明通将在23日拜会韩国瑜，媒体关切届时陈明通可能会对“九二共识”下指导棋，吴敦义受访表示，“这也不必他下什么指导棋”。

他说，1992年两岸双方换文的确有一中各表的文字，总共就是那35个字；内容是说明“两岸都坚持一个中国原则，但对于涵义双方同意用口头声明方式各自表达”。

吴敦义表示，因为有1992年11月16日换文的结果，才有1993年在新加坡的“辜汪会谈”；如果没有“九二共识”就没有1993年的辜汪会谈，也就没有2008年两岸双方在友善态度上的开始互动。

他说，后来两岸签订ECFA《两岸经济合作架构协议》及之后的23个协议、开放中国大陆旅客来台湾都是在这个基础之上。

吴敦义说，台湾前总统马英九在2008年3月22日当选后，接到当时中共总书记胡锦涛的贺电，并邀国民党访问，后来国民党组团在北京会晤胡锦涛，达成陆客到台湾、两岸不互挖墙角、不烽火外交等，当时也请他们保障台生及台商权益。

此外，现场很多党员对吴敦义高喊“总统好”，媒体关切吴敦义是否参2020年总统。他感谢民众的鼓励，但他究竟做何决定尚未明朗。对于王金平的表态，吴敦义说，和韩国瑜一样都会祝王金平“心想事成”。



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